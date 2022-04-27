Вслед за Польшей: РФ останавливает поставки газа в Болгарию

Российский "Газпром" проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа. Поставки газа прекратятся уже 27 апреля.

Болгарская сторона уверяет, что полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему договору – "своевременно, строго и согласно его положениям".

Об этом сообщает министерство энергетики Болгарии.

"После анализа было установлено, что новая двухэтапная процедура оплаты, предложенная Россией (оплата через спецсчета в росбанках. – Ред.), не соответствует действующему контракту и создает значительные риски для Болгарии, в частности, осуществляя платежи, без получения поставок газа с российской стороны", – говорится в сообщении.

Сейчас в Болгарии предпринимаются шаги по обеспечению альтернативных источников поставки природного газа. Ограничительные меры по потреблению природного газа в стране пока не вводятся.

Ранее "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу.

Читайте также: