Украина может нарастить добычу газа и начать его экспортировать — Шмыгаль

Украина в ближайшие годы может нарастить добычу собственного газа и даже начать его экспортировать.

Сейчас у государства достаточно своего газа, чтобы обеспечивать потребности.

Об этом 26 апреля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Энергетические вопросы всегда очень интересны, нашим партнерам в частности. Что касается энергетической безопасности Европы, государства и мира, то мы обсуждали несколько вызовов. Среди них — энергетический. Ведь Россия этой зимой создала в Европе энергетический кризис, когда у нас очень сложно проходил отопительный сезон. Сегодня потребление упало и Украина имеет возможность обеспечивать свои потребности собственной добычей. Мы подписали ориентировочно 11 соглашений о распределении. Одна из этих соглашений уже в реализации. Происходит дополнительная добыча — 300 млн кубов в месяц. То есть это также многообещающее направление и я убежден, что в ближайшие годы Украина станет экспортером природного газа. Также обсуждались направления по энергетическому сотрудничеству и эмбарго на РФ. Также мы говорили о диверсификации по поставке горючего", — сказал глава Кабмина.

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