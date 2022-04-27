Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 26 апреля: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 26 апреля: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 26 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформаций и манипуляций:

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Согласно заявлению секретаря Совбеза РФ Патрушева, "количество украинских мигрантов в ЕС в ближайшее время вырастет до 10 миллионов". Учитывая это, он сообщил о "прогнозируемом ухудшении криминогенной ситуации в Европе из-за украинских бандитов". Предостерегаем: это – дезинформация!

Несмотря на то, что ВСУ ведут боевые действия для защиты населения от врага, минобороны РФ сообщило, что "в доме престарелых в городе Лиман боевики оборудовали опорный пункт, а персонал и пожилых людей удерживают как живой щит". Предостерегаем: это – фейк!

Пропагандисты РФ сообщили, что "возле "Николаевского авиаремонтного завода" неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства, которые планируют взорвать во время скопления людей и обвинить в этом ВС РФ". Предостерегаем: это – манипуляция!

Напомним, также российские средства массовой пропаганды 26 апреля тиражировали в Интернете новость о якобы уничтожении нескольких военных вооруженных сил Украины во время боя. Однако сообщение врага об уничтожении офицеров ВСУ – очередной фейк.

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