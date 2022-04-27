Вслід за Польщею: РФ зупиняє постачання газу до Болгарії

Вслід за Польщею: РФ зупиняє постачання газу до Болгарії

Російський "Газпром" поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу. Постачання газу припиниться вже 27 квітня.

Болгарська сторона запевняє, що повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за чинним договором – "своєчасно, суворо та відповідно до його положень".

Про це повідомляє міністерство енергетики Болгарії.

"Після аналізу було встановлено, що нова двоетапна процедура оплати, запропонована Росією (оплата через спецрахунки в росбанках. – Ред.), не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії, зокрема здійснюючи платежі, без отримання жодних поставок газу з російської сторони", – йдеться в повідомленні.

Наразі в Болгарії вживають кроків щодо забезпечення альтернативних джерел постачання природного газу. Обмежувальні заходи щодо споживання природного газ у країні поки не запроваджуються.

Раніше "Газпром" повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі.

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