Голові та депутатам Держдуми РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Голові та депутатам Держдуми РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Голові та 418 депутатам Державної Думи РФ, які пітримали визнання "ЛНР" і "ДНР" повідомлено про підозру.

В Україні завершено процедуру повідомлення про підозри голові та 418 депутатам нижньої палати Федеральних зборів РФ, які підтримали ухвалення рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили сьогодні, 27 квітня, в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, голова та 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної Думи Федеральних зборів РФ підтримали постанову із зверненням до президента РФ Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік як самостійних, суверенних і незалежних держав.

Також 22 лютого 2022 року вони підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими ДНР та ЛНР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 110 КК України) здійснюється слідчими підрозділами регіональних управлінь Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.

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