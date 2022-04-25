Росія витрачає колосальні ресурси на підтримування війни: Зеленський

РФ забирає у своїх людей все, що могло би розвивати її саму, зазначив президент України.

Росія витрачає колосальні ресурси на підтримування війни.

Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. І якщо пішов проти українців – програєш.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 25 квітня.

"Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло би розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський розказав, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили від окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

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