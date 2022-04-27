В Украине военнослужащим будут дополнительно выплачивать по 30 тысяч гривен

В Украине военнослужащим будут дополнительно выплачивать по 30 тысяч гривен

Всем военнослужащим Украины в период военного положения будут дополнительно выплачиваться по 30 тысяч гривен.

А по 100 тысяч за непосредственное участие в войне в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

"30 тысяч гривен — за весь период действия военного положения (с 24.02.2022 и до дня его завершения (или со дня призыва на военную службу и по день освобождения из нее). 100 тысяч гривен — за непосредственное участие в боевых действиях или осуществление мероприятий их обеспечение, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мер (пропорционально дням участия)”, — отметили в ведомстве.

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Там также добавили, что дополнительное вознаграждение выплачивается в текущем месяце за истекший на основании приказа командира воинской части. Выплата производится в воинской части, где проходит службу военнослужащий.

Напомним, что целая военная часть оккупантов отказалась воевать в Украине.

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