Як виїхати з Києва 28 квітня: графік евакуаційних потягів у межах України та за кордон

Після деокупації Київщини до столиці повертається все більше її мешканців.
Проте влада міста закликає не поспішати із цим та за можливості перебувати у спокійнішому місці, оскільки все ще велика загроза ракетних ударів зі сторони РФ.
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних, платних потягів та тих, що курсують з Києва за кордон, на 28 квітня.
Графік руху евакуаційних потягів з Києва на 28 квітня:
- 19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 22:38 46/45 Лозова - Ужгород
Графік руху потягів, які 28 квітня з Києва курсують за кордон:
- 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
- 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава
Графік руху платних потягів, які 28 квітня курсують з Києва:
- 02:00 111/112 Харків-Пас - Львів
- 04:02 21/22 Харків-Пас - Трускавець
- 06:30 174/173 Дніпро - Запоріжжя-1
- 06:59 1/2 Миргород - Харків-Пас
- 07:20 786/785 Київ-Пас - Шостка
- 08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
- 08:03 50/49 Трускавець - Київ-Пас
- 12:11 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 12:17 885 Київ-Пас - Рівне
- 14:20 45/46 Ужгород - Лозова
- 14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
- 14:41 779/780 Київ-Пас - Суми
- 15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів
- 15:17 867 Київ-Пас - Гречани
- 17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів
- 20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
- 21:54 164/163 Київ-Пас - Харків-Пас
- 22:22 7/8 Коломия - Чернівці
- 22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
- 23:05 174/173 Вінниця - Запоріжжя-1
- 23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
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