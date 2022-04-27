Удар буде завдано по бункеру Путіна — Аваков

Екскерівник МВС України назвав одну із причин, чому Росія не наважиться застосувати ядерну зброю.

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що західним спецслужбам відоме місце розташування так званого бункеру Путіна, в якому президент РФ може перебувати під час застосування ядерної зброї.

Про це він розповів у інтерв'ю Наталії Влащенко.

На його думку, саме з цієї причини російський президент не наважується завдати ядерний удар. Путін розуміє, що удар у відповідь буде нанесено по тому місцю, де він переховується.

"Не треба думати, що не існує методів, у разі, коли всі обмеження зняті (а застосування ядерної зброї - це зняття обмежень), цільового удару по тому місцю, де знаходиться особисто Путін", - сказав Аваков.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що головною умовою для контрнаступу українських військових є наявність важкого озброєння.

Що такое тактична ядерна зброя та як вона працює

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