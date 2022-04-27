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Вбила ракета Путіна: в Одесі попрощалися із 3-місячною Кірою, її мамою та бабусею (фото, відео)

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Вбила ракета Путіна: в Одесі попрощалися із 3-місячною Кірою, її мамою та бабусею (фото, відео)

Думская

Жінки залишилися вдома, готувалися до світлого свята, пекли пасхи, коли сталася трагедія.

Із родиною, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси 23 квітня, попрощалися у середу, 27 квітня, в центрі міста.

Прощальна церемонія відбулася у Спасо-Преображенському соборі.

Про це пише "Думська".

Проводити в останню путь тримісячну малу Кіру, її маму Валерію Глодан та бабусю Людмилу Явкіну прийшли не лише родичі та близькі, а й одесити, які особисто не знали загиблих.

"Це мав бути її перший у житті Великдень"

"Це була прекрасна сім'я, прекрасні люди, - розповіла колега Валерії по роботі Раїса. - Кіра була їхнім первістком, вони так раділи, коли вона народилася. Це мав бути її перший у житті Великдень. Я не уявляю, що Юра (чоловік Валерії  і батько Кіри - ред.) зараз відчуває. Йому дуже важко, він тримається з останніх сил".

© Суспільне
Суспільне

Подруга родини Оксана Високовська розповіла, що Валерія Глодан із чоловіком, донькою та мамою, мешкали у квартирі на третьому поверсі у будинку на вулиці Корольова, 5. Туди переїхали після початку війни. Мама Валерії Людмила допомагала піклуватися про онуку, пише "Суспільне".

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Ракета влучила у будинок, коли молода мама й бабуся пекли паски

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"Із Людою ми спілкувалися, з мамою, спілкувалися тісно, також добра жінка. В неї міцний зв’язок був і з донькою, з онукою, для неї донька та онука був новий етап в її житті, у неї вся любов розчинилася у цих дітях. Вони мешкали вчотирьох, чоловік поїхав за продуктами перед святом, а вони залишилися вдома, готувалися, пекли пасхи і таке сталося. Він вже під'їжджав до будинку і вже побачив, що горить", – зазначила Оксана.

"Дуже мало вона пробула на землі..."

Поховали Валерію, Кіру та Людмилу на цвинтарі у селищі Авангард. В останню путь провела своїх близьких Анастасія Глодан – тітка тримісячної Кіри та сестра Юрія Глодана.

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"Я живу поруч. Бачила ту ракету, бачила, чула пожежу. Потім – дзвінок брата, я дізналась, що вона потрапила в наш ЖК. Потім він сам почав пробиратись через уламки і шукати їх тіла, сам їх діставав… Була дуже велика надія на те, що знайдуть маленькут (живою - ред.), але ні. На жаль, дуже мало вона пробула на землі, і майже нічого вона не побачила, але я впевнена, усі три місяці вона прожила в любові та турботі", – зазначила Анастасія.

Нагадаємо, 23 квітня, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра. 

Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших сердцях!

Опубліковано Yury Glodan Субота, 23 квітня 2022 р.

Одеський пекар Юрій Глодан втратив дружину, довгоочікувану донечку та тещу. На своїй сторінці у Facebook він опублікував світлини загиблих та написав: "Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!".

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