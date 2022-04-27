Убила ракета Путина: в Одессе простились с 3-месячной Кирой, ее мамой и бабушкой (фото, видео)

Женщины остались дома, готовились к светлому празднику, пекли паски, когда произошла трагедия.

С семьей, погибшей в результате российских ракетных обстрелов Одессы 23 апреля, простились в среду, 27 апреля, в центре города.

Прощальная церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе.

Об этом пишет "Думская".

Проводить в последний путь трехмесячную малышку Киру, ее маму Валерию Глодан и бабушку Людмилу Явкину пришли не только родственники и близкие, но и одесситы, лично не знавшие погибших.

"Это должна была быть ее первая в жизни Пасха"

"Это была прекрасная семья, прекрасные люди, — рассказала коллега Валерии по работе Раиса. — Кира была их первенцем, они так радовались, когда она родилась. Это должна была быть ее первая в жизни Пасха. Я не представляю, что Юра (муж Валерии и отец Киры - ред.) сейчас чувствует. Ему очень тяжело, он держится из последних сил".

Суспільне

Подруга семьи Оксана Высоковская рассказала, что Валерия Глодан с мужем, дочерью и мамой жили в квартире на третьем этаже в доме по улице Королева, 5. Туда переехали после начала войны. Мама Валерии Людмила помогала заботиться о внучке, пишет "Суспільне".

Ракета попала в дом, когда молодая мама и бабушка пекли паски

"С Людой мы общались, с мамой, общались тесно, тоже добрая женщина. У нее крепкая связь была и с дочерью, с внучкой, для нее дочь и внучка был новый этап в ее жизни, у нее вся любовь растворилась в этих детях. Они жили вчетвером, мужчина поехал за продуктами перед праздником, а они остались дома, готовились, пекли паски и такое произошло. Он уже подъезжал к дому и уже увидел, что горит", – отметила Оксана.

"Очень мало она пробыла на земле..."

Похоронили Валерию, Киру и Людмилу на кладбище в поселке Авангард. В последний путь провела своих близких Анастасия Глодан – тетя трехмесячной Киры и сестра Юрия Глодана.

"Я живу рядом. Видела ту ракету, видела, слышала пожар. Потом – звонок брата, я узнала, что она попала в наш ЖК. Потом он сам начал пробираться сквозь обломки и искать их тела, сам их доставал… Была очень большая надежда на то, что найдут маленькую (живой - ред.), но нет. К сожалению, очень мало она пробыла на земле, и почти ничего она не увидела, но я уверена, что все три месяца она прожила в любви и заботе", — отметила Анастасия.

Напомним, 23 апреля, в результате вражеского ракетного удара по Одессе погибла целая семья, три поколения женщин: бабушка Люда, молодая мама Валерия и ее 3-месячная дочь Кира.

Одесский пекарь Юрий Глодан потерял жену, долгожданную дочь и тещу. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии погибших и написал: "Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!".

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