"Между фактами и фантазиями большая дистанция": Подоляк опроверг заявления Лаврова о темах переговоров Украины с РФ

"Между фактами и фантазиями большая дистанция": Подоляк опроверг заявления Лаврова о темах переговоров Украины с РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг утверждение главы МИД России Сергея Лаврова о якобы переговорах Украины с РФ об отмене санкций, "денацификации" и "демилитаризации".

В частности, Подоляк подчеркнул, что ни разу не видел Лаврова за столом переговоров между украинской и российской делегациями.

"Не впервые приходится говорить, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция. Во-первых, ни разу за столом переговоров не видел Лаврова. Ни очно, ни в онлайн-формате. Хотя сам не пропустил ни одного раунда. Поэтому немного удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса", – сказал советник руководителя ОП.

Он также опроверг переговоры о "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

"Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан", – прокомментировал заявление Лаврова Подоляк.

Он также подчеркнул, что в рамках переговорного процесса совсем не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ. Поскольку до сих пор не устранены причины для их внедрения мировым сообществом, а именно – оккупация части территории Украины и "вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета".

"Конечно, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех других стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение России. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать. Поэтому приходится еще раз настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколь-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса", – резюмировал советник руководителя президентского офиса.

Заметим, Лавров утверждал, что в повестке дня переговоров Украины с Россией – вопросы "денцификации", "демилитаризации", признания якобы новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

Кроме того, глава МИД России отметился еще одним скандальным заявлением – о том, что в войне РФ против Украины есть еще одна цель и это "освобождение мира от Запада".

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