Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником и вручил им награды (видео)

В день пограничника Президент Украины Владимир Зеленский встретился с защитниками государственной границы и вручил им награды.

Глава государства поблагодарил всех защитников границы, которые вместе с другими воинами борются за свободу для украинцев, в частности тех пограничников, которые героически обороняют Мариуполь.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

"В условиях полномасштабной жестокой войны России против нашего независимого государства, против нашего крепкого народа мы не можем позволить себе празднований. Российское зло еще до сих пор на нашей земле, мы должны выбить оккупантов. И тогда будем праздновать. И это обязательно будет после нашей победы. А сейчас наша обязанность - отметить ваш вклад, вклад пограничной службы Украины, каждого и каждой в общую борьбу украинского народа", - сказал Зеленский, поздравляя пограничников с их профессиональным праздником.

Президент подчеркнул, что именно воины пограничной службы первыми встретили захватчика и выполняют одну из важнейших задач - контролируют линию границы, реагируют на активность врага вблизи границ, защищая нашу землю от коварных и циничных ударов России.

"От профессионализма и эффективности Государственной пограничной службы зависит и защита Украины от диверсантов, от попыток врага разрушить наши цепочки поставок. Пограничники обеспечивают и нормальные экономические связи с нашими партнерами на западном и юго-западном участках границы. Ваша служба - одна из фундаментальных опор нашей защиты. И я благодарен каждому и каждому, кто защищает государственную границу", - отметил президент.

Собравшиеся почтили память погибших героев-пограничников минутой молчания.

Президент вручил пограничникам государственные награды, а также почетные и новые воинские звания. 12 военнослужащих награждены орденами Богдана Хмельницкого разных степеней, орденом Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІІ степени и "Защитнику Отчизны". Один офицер отмечен почетным званием "Заслуженный юрист Украины". Пятеро пограничников получили новые воинские звания.

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