Зеленский отметил госнаградами 212 военнослужащих ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 212 военнослужащих Вооруженных сил.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 13 мая.

"Традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Вечная слава каждому и каждой, кто защищает наше государство! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!" – сказал президент.

Напомним, Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за сутки 12 мая.

Президент также проинформировал, что Украина продолжает переговоры с Россией, чтобы добиться эвакуации людей из Мариуполя и завода "Азовсталь".

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