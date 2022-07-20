Церковний календар на 21 липня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 21 липня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 21 липня в церковному календарі
21 липня вшановують пам’ять великомученика Прокопія. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 21 липня — день пам’яті великомученника Прокопія
У четвер, 21 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять великомученника Прокопія. Жив в IV столітті в Єрусалимі. Був читцем при церкві в Скитополі (нині Бейт-Шеан). З юних літ вів аскетичне та праведне життя. Їв лише хліб та пив тільки воду 2-3 рази на тиждень. Присвятив своє життя вивченню Святого Письма. За це Бог наділив його вмінням виганяти злих духів прикладанням рук. Язичники схопили Прокопія і ув'язнили. Вони мучили святого, наказуючи йому поклонитися язичницьким богам. Та він відмовився, за що був вбитий.
Церковний календар на 21 липня: відео
Народні прикмети
- Яка погода 21 липня, такою вона буде і на Ільїн день (2 серпня).
- На небі молодий місяць - можна визначити по погоді, яким буде серпень.
Що не можна робити 21 липня
- Не можна плакати, сумувати, сваритися, лаятися, ображатися.
- Не варто фізично працювати.