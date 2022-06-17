Вчені знайшли рештки раніше невідомого виду тварин 

М'ясоїдні тварини вимерли близько 7,5 мільйона років тому, але палеонтологи виявили цей новий вид зовсім недавно.

Скам'яніла нижня щелепа ведмедесобаки або амфіціоніда була знайдена на південному заході Франції в горах регіону Піренеї. Палеонтологи виявили, що щелепа має унікальний нижній премоляр і припустили, що він належав до роду ведмедів.

Про це пише Daily Mail.

Перші знахідки амфіціонідів сталися на початку ХІХ століття. Від того часу скам'янілості цього собаки знайшли в штаті Небраска в Північній Америці, а також у Європі — у Франції та Іспанії.

Вважається, що вони вступили в конкуренцію з іншими видами собакоподібних тварин, які розвинули схожі розміри тіла, черепні та зубні адаптації, що призвело до їхнього вимирання.

Команда назвала цей вид, який важив близько 200 кг, Tartarocyon. Щелепна кістка Tartarocyon належала особині, яка жила від 12,8 до 12 мільйонів років тому, її рештки знайшли в морських відкладеннях, досліджених у невеликій французькій комуні Сальспіс.

Ведмедесобаки є вимерлим сімейством наземних м'ясоїдних. Вони вперше з'явилися в Північній Америці близько 45 мільйонів років тому. Вага представників сімейства варіювалася від 5 до 773 кг.

Раніше стало відомо, що вчені з Саутгемптонського університету виявили скам'янілі кістки найбільшого з відомих м'ясоїдного динозавра на острові Вайт, що неподалік узбережжя Англії.

У Дніпрі показали археологічні знахідки, що розкопали під час будівництва траси

Читайте також: