Вночі РФ вдарила "Іскандером", крилатими ракетами і БпЛА: скільки цілей знищила ППО

Один дрон залетів до Румунії.

Вночі проти 25 вересня російські військові вдарили по Україні балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, двома крилатими ракетами Х-22, а також 32 БпЛА типу Shahed. Знищено 24 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракету "Іскандер" окупанти запустили з анексованого Криму, Х-22 - з акваторії Чорного моря, а безпілотники - з Приморсько-Ахтарська.

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу "Shahed". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України", - йдеться у повідомленні.

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, напередодні вдень РФ вдарила по Україні "Кинджалами".Зазначається, що від 10:00 до 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет з повітряного простору Російської Федерації.

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