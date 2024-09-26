У Києві під час тривоги чули схожі на вибух звуки: що було

Сьогодні під час повітряної тривоги, коли РФ атакувала "Кинджалами", у Києві було чути вибухи. Місцева влада інформувала, що ППО у столиці не працювала.

Є два варіанти, чому кияни чули схожі на вибух звуки, пояснив льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в коментарі "УНІАН".

"Або це робота по розвідувальних БпЛА ворога. Росіяни використовують ZALA, Supercam, "Орлани" для прицілювання та підтвердження успішності застосування своїх засобів ураження. Ми зараз по них працюємо за допомогою БпЛА-винищувачів. Вже до десятка є різних модифікацій таких безпілотників. Вони без оголошення повітряної тривоги можуть працювати на знищення таки БпЛА", - розповів експерт.

Окрім того, пояснив Світан, вибухи можуть бути пов'язані з роботою українських винищувачів.

"Другий варіант – це проліт на надзвуковій швидкості нашими винищувачами. Є таке поняття як стрибок ущільнень. Коли літак переходить на звукову швидкість та надзвукову. І далі цей стрибок тягнеться до землі і дає звук, схожий на вибух. Літак йде на висоті не менше, ніж 5 км. Нижче літати заборонено. Втім, якщо навіть він летить вище – звук все одно буде схожий на вибух під час роботи ППО", - каже він.

Тим часом провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко у коментарі РБК.Україна висловив думку про те, що могла була робота протиповітряної оборони, що включає пуски ракет і перехід винищувачів зі звукового бар'єру.

"Кинджал" летить по балістичній траєкторії, практично більшість якої проходить на висоті 30-40-50 км. І тільки в районі падіння можна почути вибух. Скажімо, коли спускається ракета в район цілі, то там можна почути вибух. А так щоб по всьому шляху супроводжувалася якимись вибухами - ні", - пояснив Романенко.

Що кажуть в КМВА

Місцева влада звинуватила ЗМІ та Телеграм-канали в "безвідповідальності", бо назвали "вибухом" будь-який доволі гучний звук без достовірного розуміння причини його виникнення".

"Цією дезінформацією вони посіяли панічні настрої серед населення. Люди можуть сприймати таку інформацію, наприклад, як результат ракетного удару по столиці. Хоча, насправді, ППО столиці не працювали, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху", - заявив керівник КМВА Сергій Попко.

Що саме стало причиною гучних звуків – в КМВА не повідомили, але зауважили - відповідь на це питання мають дати компетентні фахівці.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги близько 10:00 у Києві сталися вибухи. За словами журналістів, один з вибухів у столиці було чутно за мить до оголошення повітряної тривоги.

Рій Шахедів на Київ! Містян розбудили вибухи! Де влучило?

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