Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 вересня?

День ослаблення моральних і фізичних сил, які протягом дня необхідно економити, пам'ятаючи про те, що всіх справ не переробиш, а здоров'я у всіх нас одне. Займатися потрібно лише вирішенням тих питань, які не вимагають зволікання. Спілкуватися з людьми теж треба обережно, оскільки навіть оптимістично та доброзичливо налаштовані співрозмовники можуть дратувати і, як наслідок, втомлювати. Важливих рішень сьогодні краще не ухвалювати, якщо ж такої можливості немає, потрібно дослухатися не до чужих порад, а до власної інтуїції – її думка буде єдиною правильною.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують представникам знака зайнятися їхньою улюбленою справою – наведенням ладу у всіх життєвих сферах як професійного, так і особистого характеру. Але особливо важливо у цей час – привести в ідеальний стан свій дім. Як правило, в їхньому житлі і так ідеальна чистота, але викинути те, чим вони не користуються, не завадить – це відкриє шлях цілющій енергії та дасть старт приємним подіям.

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