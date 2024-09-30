Курс валют на 30 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 30 сентября установил официальный курс доллара на уровне 41,2 грн. Он подешевел почти на 1 копейку.

Об этом сообщил НБУ.

Евро стоит 45,95 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,75 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,45 грн. Покупают за 41,3 грн.

За евро в обменниках предлагается 46,25 грн. Продают по 46,4 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн

"Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,70-46,30 грн

"УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн

"Укрэксимбанк" – 45,65-46,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Что будет с курсом на текущей неделе, переходящим между сентябрем и октябрем, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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