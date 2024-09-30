Курс валют на 30 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара подешевел.
Национальный банк Украины на 30 сентября установил официальный курс доллара на уровне 41,2 грн. Он подешевел почти на 1 копейку.
Об этом сообщил НБУ.
Евро стоит 45,95 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,75 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 41,45 грн. Покупают за 41,3 грн.
- За евро в обменниках предлагается 46,25 грн. Продают по 46,4 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
"Ощадбанк" – 41,00-41,50 грн
"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
"УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн
"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
"Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн
"ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
"УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн
"Укрэксимбанк" – 45,65-46,45 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
"Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн
"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Что будет с курсом на текущей неделе, переходящим между сентябрем и октябрем, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.