В Карпатах ударили первые морозы и выпал снег

Во вторник, 15 октября, на горе Пип Иван в украинских Карпатах ударил мороз и снег. Температура воздуха опустилась до -4°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Утром на вершине горы ветрено, а также зафиксирована ограниченная видимость.

"По состоянию на 08:15 на горе Пип Иван облачно, ограниченная видимость, ветер западный 13м/с. Температура воздуха -4°", — говорится в сообщении.

Гора Пип Иван 15 октября 2024 года. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщалось, в Киеве в октябре наступил май - в столице массово зацвела сирень, которая растет во дворах столичных домов. Кусты с яркими цветами, которые привычны для мая, теперь в середине октября удивляют горожан.

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