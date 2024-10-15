В Карпатах ударили первые морозы и выпал снег

На вершине горы ветрено.
Во вторник, 15 октября, на горе Пип Иван в украинских Карпатах ударил мороз и снег. Температура воздуха опустилась до -4°С.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Утром на вершине горы ветрено, а также зафиксирована ограниченная видимость.
"По состоянию на 08:15 на горе Пип Иван облачно, ограниченная видимость, ветер западный 13м/с. Температура воздуха -4°", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве в октябре наступил май - в столице массово зацвела сирень, которая растет во дворах столичных домов. Кусты с яркими цветами, которые привычны для мая, теперь в середине октября удивляют горожан.
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