Суп с пельменями: быстрый рецепт

Этот сытный суп выручит вас, когда нужно вкусно и быстро накормить родных, а в морозилке осталось немного пельменей.
Лучше всего использовать домашние пельмени, их можно налепить заранее и заморозить, но подойдут и магазинные. Главное, чтобы они были хорошего качества.
Ингредиенты
- вода
- 1,5 л
- картофель
- 3 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- пельмени готовые
- 350 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- черный молотый перец
- соль
- зелень (укроп, петрушка)
- Очистите картофель, морковь и лук. Промойте.
- Морковь натрите на крупную терку, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до легкого золотистого цвета.
- Зелень мелко измельчите.
- Картофель нарежьте средними кубиками. Выложите в кастрюлю и залейте холодной водой, посолите. Доведите до кипения. Варите 15-20 минут до мягкости картофеля. Добавьте замороженные пельмени, перемешайте, когда они всплывут на поверхность супа, выложите обжаренный лук, морковь, лавровый лист и черный молотый перец. Доведите до кипения и варите еще1-2 минуты на небольшом огне. Затем посыпьте зеленью, перемешайте и отключите огонь. Накройте крышкой и оставьте на 8-10 минут.
Советы:
- Подайте к супу сметану.
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