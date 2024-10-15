Суп с пельменями: быстрый рецепт

Этот сытный суп выручит вас, когда нужно вкусно и быстро накормить родных, а в морозилке осталось немного пельменей.

Лучше всего использовать домашние пельмени, их можно налепить заранее и заморозить, но подойдут и магазинные. Главное, чтобы они были хорошего качества.

Ингредиенты вода 1,5 л картофель 3 шт. морковь 1 шт. лук репчатый 1 шт. пельмени готовые 350 г растительное масло 2 ст. л. лавровый лист 1 шт. черный молотый перец соль зелень (укроп, петрушка)

Очистите картофель, морковь и лук. Промойте. Морковь натрите на крупную терку, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до легкого золотистого цвета. Зелень мелко измельчите. Картофель нарежьте средними кубиками. Выложите в кастрюлю и залейте холодной водой, посолите. Доведите до кипения. Варите 15-20 минут до мягкости картофеля. Добавьте замороженные пельмени, перемешайте, когда они всплывут на поверхность супа, выложите обжаренный лук, морковь, лавровый лист и черный молотый перец. Доведите до кипения и варите еще1-2 минуты на небольшом огне. Затем посыпьте зеленью, перемешайте и отключите огонь. Накройте крышкой и оставьте на 8-10 минут.

Советы:

Подайте к супу сметану.

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