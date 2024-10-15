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Суп с пельменями: быстрый рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
40 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
261
Время на прочтение
1 мин
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Суп с пельменями: быстрый рецепт

Суп с пельменями / Фото: Credits

Этот сытный суп выручит вас, когда нужно вкусно и быстро накормить родных, а в морозилке осталось немного пельменей. 

Лучше всего использовать домашние пельмени, их можно налепить заранее и заморозить, но  подойдут и магазинные. Главное, чтобы они были хорошего качества.

Ингредиенты

вода
1,5 л
картофель
3 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
пельмени готовые
350 г
растительное масло
2 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
черный молотый перец
соль
зелень (укроп, петрушка)
  1. Очистите картофель, морковь и лук. Промойте.
  2. Морковь натрите на крупную терку, а лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до легкого золотистого цвета.
  3. Зелень мелко измельчите.
  4. Картофель нарежьте средними кубиками. Выложите в кастрюлю и залейте холодной водой, посолите. Доведите до кипения. Варите 15-20 минут до мягкости картофеля. Добавьте замороженные пельмени, перемешайте, когда они всплывут на поверхность супа, выложите обжаренный лук, морковь, лавровый лист и черный молотый перец. Доведите до кипения и варите еще1-2 минуты на небольшом огне. Затем посыпьте зеленью, перемешайте и отключите огонь. Накройте крышкой и оставьте на 8-10 минут.

Советы:

  • Подайте к супу сметану.

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