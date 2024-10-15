КНДР подорвала дороги в Южную Корею

Были взорваны части дорог к северу от военной демаркационной линии.

Северная Корея подорвала часть северной части дорог, ведущих в Южную Корею.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, заявили военные. Это произошло после того, как в КНДР пообещали перекрыть дороги и железнодорожные пути, которые считались символами межкорейского сотрудничества.

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"Около полудня северокорейцы подорвали части дорог Кенгуй и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", – заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.

Там добавили, что усилили наблюдение и готовность.

Напомним, 14 октября в Объединенном комитете начальников штабов предупредили, что КНДР предположительно готовится подорвать дороги к границе Южной Кореи.

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