КНДР готовит взрывы дорог в Южную Корею

Накануне северокорейские военные пообещали перекрыть все автомобильные и железнодорожные дороги в Южную Корею, чтобы "превратить границу в крепость".

Северная Корея, вероятно, готовится взорвать дороги 14 октября к границе Южной Кореи.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

По данным Объединенного комитета, после заявления Корейской народной армии от 9 октября северокорейские военные производят действия, которые могут быть связаны со взрывами на дорогах вдоль линий Кенги и Тонхэ.

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"Вероятно, (взрывы в Северной Корее – ред.) состоятся уже сегодня (14 октября ред.)", – сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Чжун.

Он добавил, что военные находятся в полной готовности к возможным провокациям.

Отметим, что 9 октября войска КНДР пообещали перекрыть все автомобильные и железнодорожные дороги в Южную Корею, чтобы "превратить границу в крепость".

Напомним, 13 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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