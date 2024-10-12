Как и где Россия может использовать солдат Ким Чен Ына — прогноз эксперта

Северокорейские подразделения могут быть размещены в тыловой или приграничной зоне.

В составе российской оккупационной армии могут появиться подразделения из Северной Кореи, которые будут выполнять не только инженерные задачи, но и участвовать в боях на линии столкновения.

Такое мнение высказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что, по предварительной информации, недавно ударом по российским позициям якобы были убиты 20 северокорейских военных, среди которых 6 офицеров. Вероятно, они находились в составе российских оккупационных войск (РОВ) как инструкторы по обслуживанию и запуску северокорейских ракет KN-23.

Олег Коваленко добавил, что потребность в человеческом ресурсе у Путина остается приоритетной, поэтому в ближайшие месяцы и в 2025 году контингент РОВ будет гипертрофированно пополняться человеческим ресурсом, не исключено, что и с помощью солдат Ким Чен Ына.

Аналитик считает, что из-за языкового барьера, который будет препятствовать оперативной коммуникации на поле боя, северокорейские подразделения могут быть размещены в тыловой или пограничной зоне для разгрузки, например, курской или белгородской группировки, или на временно оккупированных территориях для выполнения задач в тылу.

"С другой стороны, острая потребность в людях, на фоне наращивания пехотной компоненты в 2025 году, может заставить бросать эти силы на линию боевого столкновения, но по отдельным локациям, где только они будут одни выполнять поставленные задачи", — предположил Коваленко.

В то же время, обозреватель отметил, что в настоящее время северокорейские военные как полноценные боевые формирования в составе РОВ не верифицировались.

"Если это произойдет, то международным партнерам следует пересматривать свои подходы и отношение к войне в Украине, во время которой украинский народ противостоит не только тоталитарному режиму Путина, но и Ким Чен Ина. Прямое военное вмешательство КНДР в войну в Украине, это не только угроза для нашей страны, но и вызов всему цивилизованному миру..." — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что Российская Федерация все больше зависит от помощи Северной Кореи для продолжения боевых действий в Украине.

Северная Корея может направить военных в Украину в помощь россиянам!

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