КНДР готує підриви доріг до Південної Кореї

Напередодні північнокорейські військові пообіцяли перекрити всі автомобільні та залізничні дороги до Південної Кореї, щоб "перетворити кордон на фортецю".

Північна Корея, ймовірно, готується підірвати 14 жовтня дороги до кордону Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

За даними Об'єднаного комітету, після заяви Корейської народної армії від 9 жовтня північнокорейські військові проводять дії, які можуть бути пов'язані з вибухами на дорогах уздовж ліній Кенгі і Тонхе.

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"Ймовірно, (вибухи в Північній Кореї – ред.) відбудуться вже сьогодні (14 жовтня ред,)", – сказав представник Об'єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Чжун.

Він додав, що військові перебувають у повній готовності до можливих провокацій.

Зауважимо, що 9 жовтня війська КНДР пообіцяли перекрити всі автомобільні та залізничні дороги до Південної Кореї, щоб "перетворити кордон на фортецю".

Нагадаємо, 13 жовтня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав привести в повну бойову готовність артилерійські підрозділи у районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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