КНДР підірвала дороги до Південної Кореї

Були підірвані частини доріг на північ від військової демаркаційної лінії.

Північна Корея підірвала частину північної частини доріг, що ведуть до Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Північна Корея підірвала свою частину доріг, що сполучають її із Південною Кореєю, заявили військові. Це сталося після того, як у КНДР пообіцяли перекрити дороги та залізничні шляхи, які колись вважалися символами міжкорейської співпраці.

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"Близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії", – заявили у південнокорейському Об’єднаному комітеті начальників штабів.

Там додали, що посилили спостереження та готовність.

Нагадаємо, 14 жовтня в Об'єднаному комітеті начальників штабів попередили, що КНДР, ймовірно, готується підірвати дороги до кордону Південної Кореї.

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