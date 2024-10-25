"МММ Фузіями": куди зник бразильський криптоолігарх з Кропивницького

Як організатор масштабної фінансової піраміди, який обіцяв українцям "золоті гори", вивів кошти та зник з горизонту, й що стало з майнінговою фермою в Кропивницькому.

У ході журналістського розслідування у розпорядження СтопКору потрапили цікаві інсайди щодо Карлоса Фузіями – бразильця, який напередодні війни обіцяв українцям золоті майнінгові гори. Та замість "Ламборгіні", "Ролс-ройсу" й шалених відсотків він закрив піраміду в Кропивницькому, вивів кошти та отримав заборону на в’їзд до України.

Історія почалась ще у далекому 2017 році. Тоді Фузіяма приїхав до України дослідити фундамент майбутньої схеми.

І одразу потрапив у скандал ще в аеропорту. Бразилець японського походження обрав "зелений коридор" та не задекларував зайву готівку. Через це отримав проблеми й втратив надлишок коштів на користь України. Спроби адвоката повернути кеш виявились невдалими. Не допомогли навіть хитрощі – Фузіяма несподівано забув англійську мову, якою сам заповнив папери правоохоронців.

Далі у 2018 він зареєстрував в Києві юридичну особу – ТОВ "Майнінг Експрес". А саму майнінгову ферму відкрив з помпою в Кропивницькому – в колишній столовій одного із заводів. Щоправда, вже тоді чимало експертів крипторинку виказали сумніви. По-перше, Фузіяма не показав саме обладнання, яке було заявлене як наймасштабніше в усій Європі. Представники бразильця тоді пояснювали це технологічною таємницею та стерильністю.

Далі підозр ставало все більше. Як виявилось, Фузіяма до цього вже брав участь у кількох проєктах на батьківщині, які закінчились тисячами ошуканих громадян та кримінальними справами через шахрайство. Сам принцип нового проєкту в Україні також дуже сильно нагадував класичну піраміду, з елементами мережевого маркетингу. Він продавав пакети (вартістю від кількох сотень до кількох десятків тисяч доларів США), обіцяв бонуси за "приведи друга", "рубінові" статуси активним партнерам, розіграш преміальних автомобілів і так далі.

Правоохоронці зацікавились "криптомагнатом" доволі швидко. Піком стало кримінальне провадження за шахрайською статтею, відкрите навесні 2021 року. Пізніше були арешти майна, обшуки та навіть вилучення обладнання. Під час останнього виявилось, що навіть самої апаратури для майнінгу у рази менше, ніж заявлялось під час промокампанії.

А далі в суді відкрилась й інша неприємна правда. Юристи Фузіями намагались повернути це саме обладнання. Мовляв, воно взагалі не належить "Майнінг Експрес". Як виявилось, воно є власністю фірми ""Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед", оформленої в Гонконгу. Як і вся піраміда бразильця загалом.

Бо згідно з реєстрами, саме через цю гонконзьку прокладку Фузіяма вклав у "найбільшу майнінгову ферму Європи" всього лише 100 тис. грн (публічно заявляючи про інвестиції у розмірі 500 млн доларів США). А коли з’явилось кримінальне провадження – переписав ТОВ "Майнінг Експрес" кілька разів на різних місцевих. При цьому в процесі статутний капітал несподівано зріс до майже 1 млрд 300 млн грн, а потім так само стрімко перетворився на 250 тисяч.

Куди зникли гроші? Це питання до правоохоронців і СтопКор вже надіслав декілька запитів. А також завітав до офісу "нових власників". Спойлер – жодного офісу "найбільшої майнінгової ферми Європи" там не виявилось. Ба більше. З власних джерел редакції СтопКору стало відомо, що з 8 листопада 2021 року пану Фузіямі взагалі офіційно заборонено в’їжджати до України. І втік він зовсім не до рідної Бразилії, бо там на нього "дуже сильно чекають" відповідні органи.

Деталі схеми бразильського "МММ" в молодіжній обгортці криптомайнінгу дивіться незабаром в новому розслідуванні СтопКору.