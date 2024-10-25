Хто найбільше постачає Росії зброї: в РНБО назвали дві країни

Окупантам не вистачає зброї для потреб фронту.

Росія отримує снаряди з Ірану та КНДР, щоб воювати проти України.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"70% боєприпасів Росії постачають КНДР та Іран. Сама ж Росія виробляє лише 30%, які застосовуються на фронті", - написав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має інформацію про підготовку на території Росії двох військових підрозділів з Північної Кореї. З його слів, може йтися навіть про дві бригади чисельністю по 6 тисяч осіб.

Південна Корея підтвердила відправлення військ КНДР до Росії, а НАТО ще не має доказів.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Північна Корея надала своїх військових та ракети Росії в обмін на російські гроші та деякі технології.

За повідомленнями Інституту вивчення війни, Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю, отримуючи летальну зброю для використання у війні проти України.

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