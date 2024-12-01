У Харкові свята проводитимуть у підземці: чому так

З урахуванням воєнного стану та обстрілів міст України, міська рада Харкова розповіла, як проходитимуть святкування зимових свят.

Про це повідомила Харківська міська рада.

"Для містян підготували святкові програми, присвячені Дню святого Миколая, які відбудуться 6 грудня на ст. м. «Історичний музей» та ст. м. "Університет". Протягом грудня та січня в харківській підземці проходитимуть концерти творчого проєкту "Разом до Перемоги!", а 25 грудня всі охочі зможуть подивитися святкову програму "Від Різдва до Різдва" - йдеться у повідомленні.

З 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро "Майдан Конституції" буде проходити виставка робіт учнів художніх шкіл Харкова.

26 грудня на станції "Історичний музей" відкриється резиденція святого Миколая, яка працюватиме до 6 січня.

Також 19 грудня в ХНАТОБ відбудеться святковий концерт, а з 26 по 30 грудня та з 2 по 6 січня покажуть новорічну виставу для дітей "Таємниця четвертого королівства".

Нагадаємо, у Києві 6 грудня, в день Святого Миколая, запалять головну ялинку країни. Її встановлення на Софійській площі розпочнеться 2 грудня. Різдво та новорічні свята в столиці відбудуться без масових заходів, ярмарків і розваг, з урахуванням безпеки та обмежень на використання електроенергії. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Читайте також: