Харків знову розривають вибухи

Сьогодні, 28 листопада, у Харкові знову лунають вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні!" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні зрання у Харкові було чутно вибухи. Внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприєства та пошкоджено скління вікон житлового багатоповерхового будинку.

28 листопада ЗС РФ атакували енергетичні об'єкти України у різних регіонах. Вибухи лунали в Харкові, Шостці, Одесі, Кропивницькому, Луцьку, Києві, Хмельницькому. Є влучання та пошкодження енергетичних об'єктів.

Через влучання виникли перебої з водою та світлом. Запроваджені графіки екстрених відключень.

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