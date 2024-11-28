Харьков снова разрывают взрывы

Сегодня, 28 ноября, в Харькове снова раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!" – написал он.

Напомним, сегодня рано в Харькове были слышны взрывы. В результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и повреждены остекления окон жилого многоэтажного дома.

28 ноября ВС РФ атаковали энергетические объекты Украины в разных регионах. Взрывы раздавались в Харькове, Шостке, Одессе, Кропивницком, Луцке, Киеве,Хмельницком. Есть попадание и повреждение энергетических объектов.

Из-за попадания возникли перебои с водой и светом. Введены графики экстренных отключений.

Читайте также: