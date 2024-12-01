В Харькове праздники будут проводить в подземке: почему так

Все мероприятия будут проводиться с учетом безопасности людей.

С учетом военного положения и обстрелов городов Украины городской совет Харькова рассказал, как будут проходить празднование зимних праздников.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

"Для горожан подготовили праздничные программы, посвященные Дню святого Николая, которые состоятся 6 декабря на ст. м. "Исторический музей" и ст. м. "Университет". В течение декабря и января в харьковской подземке будут проходить концерты творческого проекта "Вместе к Победе! ", а 25 декабря все желающие смогут посмотреть праздничную программу "От Рождества к Рождеству" — говорится в сообщении.

С 25 декабря по 6 января в вестибюле станции метро "Майдан Конституции" будет проходить выставка работ учащихся художественных школ Харькова.

26 декабря на станции "Исторический музей" откроется резиденция святого Николая, которая продлится до 6 января.

Также 19 декабря в ХНАТОБе состоится праздничный концерт, а с 26 по 30 декабря и со 2 по 6 января покажут новогодний спектакль для детей "Тайна четвертого королевства".

Напомним, в Киеве 6 декабря, в день Святого Николая, зажгут главную елку страны. Ее установка на Софийской площади начнется 2 декабря. Такое решение принял Совет обороны столицы.

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