Втрати Росії станом на 6 грудня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 6 грудня 2024 року ЗСУ знищили 750 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1660 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 750 610 (+1660) осіб / persons,

танків ‒ 9514 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19518 (+46) од,

артилерійських систем – 21043 (+20) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),

крилаті ракети ‒ 2857 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 3633 (+3).

Нагадаємо, за інформацією розвідки Великої Британії, у листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат. Протягом минулого місяця середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими).

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