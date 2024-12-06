Втрати Росії станом на 6 грудня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 6 грудня 2024 року ЗСУ знищили 750 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1660 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 750 610 (+1660) осіб / persons,
- танків ‒ 9514 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19518 (+46) од,
- артилерійських систем – 21043 (+20) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 3633 (+3).
Нагадаємо, за інформацією розвідки Великої Британії, у листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат. Протягом минулого місяця середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими).
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