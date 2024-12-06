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Втрати Росії станом на 6 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 6 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено майже 751 тис. росіян. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 6 грудня  2024 року ЗСУ знищили 750 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1660 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 750 610 (+1660) осіб / persons,
  • танків ‒ 9514 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19518 (+46) од,
  • артилерійських систем  – 21043 (+20) од,
  • РСЗВ  – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2857 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3633 (+3).

Нагадаємо, за інформацією розвідки Великої Британії, у листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат.  Протягом минулого місяця середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими).

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