Потери России на 6 декабря: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли многие техники.
По состоянию на утро 6 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 750 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 750 610 (+1660) человек/persons,
- танков ‒ 9514 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19518 (+46) ед,
- артиллерийских систем – 21043 (+20) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1020 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20023 (+46),
- крылатые ракеты ‒ 2857 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30899 (+56) ед,
- специальная техника – 3633 (+3).
Напомним, по информации разведки Великобритании, в ноябре армия РФ понесла рекордные потери. За прошедший месяц среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).
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