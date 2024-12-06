Потери России на 6 декабря: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 6 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 750 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 750 610 (+1660) человек/persons,

танков ‒ 9514 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19518 (+46) ед,

артиллерийских систем – 21043 (+20) ед,

РСЗО – 1253 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1020 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20023 (+46),

крылатые ракеты ‒ 2857 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30899 (+56) ед,

специальная техника – 3633 (+3).

Напомним, по информации разведки Великобритании, в ноябре армия РФ понесла рекордные потери. За прошедший месяц среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

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