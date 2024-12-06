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Потери России на 6 декабря: Генштаб обновил данные

Потери России на 6 декабря: Генштаб обновил данные

Уничтожено почти 751 тыс. россиян. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли многие техники.

По состоянию на утро 6 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 750 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 750 610 (+1660) человек/persons,
  • танков ‒ 9514 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19518 (+46) ед,
  • артиллерийских систем – 21043 (+20) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1020 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20023 (+46),
  • крылатые ракеты ‒ 2857 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30899 (+56) ед,
  • специальная техника – 3633 (+3).

Напомним, по информации разведки Великобритании, в ноябре армия РФ понесла рекордные потери. За прошедший месяц среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

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