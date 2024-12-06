Россия убрала "Калибры" из Черного моря

В Средиземном море находится один вражеский корабль.
Сегодня, 6 декабря, в Черном море находится один вражеский военный корабль. Он является носителем крылатых ракет, но не оснащен "Калибрами".
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
В Азовском море российских кораблей нет. А в Средиземном РФ держит один свой корабль, являющийся носителем крылатых ракет общим залпом до 16 "Калибров".
За сутки в интересах РФ Керченским проливом к Черному морю прошли три судна, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, Россия изменила базирование Черноморского флота из-за угрозы атак украинских дронов.
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