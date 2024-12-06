Росія прибрала "Калібри" із Чорного моря

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель.
Сьогодні, 6 грудня, у Чорному морі перебуває один ворожий військовий корабель. Він є носієм крилатих ракет, але не оснащений "Калібрами".
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
В Азовському морі російських кораблів немає. А в Середземному РФ тримає один свій корабель, який є носієм крилатих ракет загальним залпом до 16 "Калібрів".
За добу в інтересах РФ Керченською протокою до Чорного моря пройшли три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прямували сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, Росія змінила базування Чорноморського флоту через загрозу атак українських дронів.
Читайте також: