Росія прибрала "Калібри" із Чорного моря

Сьогодні, 6 грудня, у Чорному морі перебуває один ворожий військовий корабель. Він є носієм крилатих ракет, але не оснащений "Калібрами".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі російських кораблів немає. А в Середземному РФ тримає один свій корабель, який є носієм крилатих ракет загальним залпом до 16 "Калібрів".

За добу в інтересах РФ Керченською протокою до Чорного моря пройшли три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прямували сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, Росія змінила базування Чорноморського флоту через загрозу атак українських дронів.

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