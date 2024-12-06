День ангела 6 грудня: кого та як вітати з іменинами

6 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 6 грудня

6 грудня 2024 року привітайте з іменинами Максима, Миколу.

Максим — латинське ім'я, яке означає "найвеличніший". В дитинстві любить похвалу і надихається нею. В дорослому віці стає впевненим у собі, на поступки готовий йти лише заради близьких.

Микола — давньогрецьке коріння, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний, добрий і чуйний. В дорослому віці стає безкорисливим, чесним і працьовитим.

День ангела 6 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, надихає та дарує віру в найкраще. Бажаю, щоб кожен день був сповнений радості, любові та світла. Залишайся таким же добрим і чудовим, як і сьогодні!

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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих миттєвостей, гармонії та тепла. Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі твого щастя, захищає тебе від негараздів і допомагає у всіх добрих справах.

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Щиро вітаю тебе з цим особливим святом! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи долати життєві труднощі та відкривати нові горизонти. Бажаю радості, здоров’я та виконання всіх найзаповітніших мрій!

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З Днем ангела! Це день, коли світ радіє твоєму імені та твоїй доброті. Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе вірною дорогою, дарує сили і наснагу, а всі твої починання завершуються успіхом!

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Сьогодні твій День ангела – особливий і світлий день! Нехай життя буде щедрим на приємні сюрпризи, близькі люди завжди підтримують, а ангел-охоронець допомагає в усіх добрих починаннях. Щастя тобі, здоров’я і миру!

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