Графік відключення електрики на 11 грудня: коли не буде світла в середу

В середу, 11 грудня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуватимуться від 07:00 до 22:00.
Завтра, 11 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це повідомляє "Укренерго".
Так, завтра, 11 грудня, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
- 08:00 – 20:00 — дві черги відключень;
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме, як і попереднього дня, від 07:00 до 22:00.
"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго ДТЕК, ОВА і місцевих громад.
Раніше в парламенті розповіли, чи зросте в Україні ціна на електроенергію.
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