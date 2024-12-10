Графік відключення електрики на 11 грудня: коли не буде світла в середу

В середу, 11 грудня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуватимуться від 07:00 до 22:00.

Завтра, 11 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, завтра, 11 грудня, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

08:00 – 20:00 — дві черги відключень;

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме, як і попереднього дня, від 07:00 до 22:00.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго ДТЕК, ОВА і місцевих громад.

Раніше в парламенті розповіли, чи зросте в Україні ціна на електроенергію.

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