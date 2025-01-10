Ірина Білик неочікувано засвітилася у компанії ексчоловіка Ані Лорак: "Це мачо"

Співачка Ірина Білик засвітилася разом з турецьким бізнесменом, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак Муратом Налкакіоглу.

Річ у тім, що Мурат з Іриною оголосили про співпрацю у новому проєкті, подробиці якого поки що не розкривають. Тим не менш, на кадрах помітно, як Білик позує з напарником у фотостудії. Для знімань вона вбралася у білий образ із білосніжною шубою, який доповнили макіяж та укладка.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик і Мурат Налкакіоглу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Розпочинаємо новий проєкт у колаборації з легендарною зіркою – неповторною Іриною Білик", - йдеться у повідомленні компанії з продажу косметики, співвласником якої є Мурат.

Тим часом співачка каже, що її дружба з бізнесменом триває вже близько 20 років. Тож, за словами Білик, вона швидко згодилася на участь у його новому проєкті.

Ірина Білик і Мурат Налкакіоглу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Мій дуже давній друг Мурат. Можу сказати, що це мачо, якого я знаю понад 20 років. Ми вирішили, чому б нам по дружбі не співпрацювати", - зазначила Ірина.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик показувала свого 9-річного сина. На фото помітно, як Табріз змінився і підріс.

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