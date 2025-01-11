Ціни на нафту підскочили: причиною цього стали дії США

Сполучені Штати запровадили одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на рівні 79,76 долара за барель, піднявшись на 2,84 долара, або 3,7%, уперше від 7 жовтня перевищивши позначку в 80 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 2,65 долара (3,6%), досягнувши 76,57 долара за барель, що також стало тримісячним максимумом.

На піку сесії обидва контракти демонстрували зростання більш ніж на 4%, після поширення в Європі та Азії документів з описом нових санкцій.

За даними джерел у російській нафтовій торгівлі та індійській нафтопереробці, обмеження суттєво порушать постачання російської нафти основним покупцям — Індії та Китаю.

Аналітик UBC Джованні Стауново прогнозує зниження обсягів експорту російської нафти і зростання цін. Він також зазначив, що санкції можуть стати інструментом тиску на Москву в рамках можливих мирних переговорів.

"Ми очікуємо збільшення світового попиту на нафту на 1,6 млн барелів на день у першому кварталі 2025 року за рахунок підвищеного попиту на топковий мазут, гас і скраплений газ", — йдеться в записці аналітиків JPMorgan.

Що передувало

США оголосили про нові санкції проти низки провідних компаній нафтогазової промисловості РФ. Також під нові обмеження потрапили десятки кораблів "тіньового флоту" та значний перелік держпосадовців.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за оголошений пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором.

"Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн", – заявив він.

Очікується, що санкції США проти російського енергосектору суттєво знизять доходи РФ, які йдуть на фінансування її війни проти України, змусивши режим у Кремлі втрачати мільярди доларів щомісяця.

"Ці санкції спрямовані як проти російської нафти, так і на СПГ, і ми очікуємо, що наші дії стануть Росії в мільярди доларів на місяць", – сказав радник Білого дому Джон Кірбі.

Досі сотням суден і багатьом російським нафтотрейдерам вдавалося уникати найсуворіших санкцій США, оскільки адміністрація Байдена намагалася знайти баланс між необхідністю посилення санкцій та запобіганням світовому зростанню цін на нафту.

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