Росіяни атакували дронами Кіровоградську область: що відомо

Зафіксовано пошкодження вікон, покрівель в будинках та лінії електропередавання.

Вночі проти суботи, 11 січня, російська армія атакувала безпілотниками Кіровоградську область. Спрацювала ППО, але без наслідків не минулося.

Про це повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. На Кіровоградщині відпрацювали захисники неба", - йдеться у повідомленні.

В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках, а також лінії електропередавання. За словами Райковича, минулося без потерпілих.

"Бригада місцевого РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступила до відновлення", - зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, вночі у ніч проти 11 січня 2024 року у повітрі кружляли ворожі безпілотники.

Читайте також: