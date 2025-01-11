Россияне атаковали дронами Кировоградскую область: что известно

Зафиксированы повреждения окон, кровель в домах и линии электропередачи.

В ночь на субботу, 11 января, российская армия атаковала беспилотниками Кировоградскую область. Сработала ПВО, но без последствий не обошлось.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Враг не прекращает террор наших мирных городов и сел дронами. В Кировоградской области отработали защитники неба", — говорится в сообщении.

В Александровской громаде зафиксированы повреждения окон и кровель в нескольких частных домах, а также линии электропередачи.

По словам Райковича, обошлось без пострадавших.

"Бригада местного РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго" уже приступила к восстановлению", — отметил руководитель ОВА.

Напомним, в ночь на 11 января 2024 года в воздухе кружили вражеские беспилотники.

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