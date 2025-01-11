Цены на нефть подскочили: причиной этого стали действия США

Цены на нефть достигли самого высокого уровня с октября.

Соединенные Штаты ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на уровне 79,76 доллара за баррель, поднявшись на 2,84 доллара, или 3,7%, впервые с 7 октября превысив отметку в 80 долларов за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 2,65 доллара (3,6%), достигнув 76,57 доллара за баррель, что также стало трехмесячным максимумом.

На пике сессии оба контракта демонстрировали рост более чем на 4% после распространения в Европе и Азии документов с описанием новых санкций.

По данным источников в российской нефтяной торговле и индийской нефтепереработке, ограничения существенно нарушат поставки российской нефти основным покупателям Индии и Китая.

Аналитик UBC Джованни Стауново прогнозирует снижение объемов экспорта российской нефти и рост цен. Он также отметил, что санкции могут оказаться инструментом давления на Москву в рамках возможных мирных переговоров.

"Мы ожидаем увеличения мирового спроса на нефть на 1,6 млн баррелей в день в первом квартале 2025 года за счет повышенного спроса на топочный мазут, керосин и сжиженный газ", — говорится в записке аналитиков JPMorgan.

Что предшествовало

США объявили о новых санкциях против ряда ведущих компаний нефтегазовой промышленности РФ. Также под новые ограничения попали десятки кораблей "теневого флота" и значительный перечень госчиновников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за объявленный пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором.

"Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставки: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", – заявил он.

Ожидается, что санкции США против российского энергосектора существенно снизят доходы РФ, которые идут на финансирование войны против Украины, заставив режим в Кремле терять миллиарды долларов ежемесячно.

"Эти санкции направлены как против российской нефти, так и на СПГ, и мы ожидаем, что наши действия станут России в миллиарды долларов в месяц", – сказал советник Белого дома Джон Кирби.

До сих пор сотням судов и многим российским нефтетрейдерам удавалось избегать строжайших санкций США, поскольку администрация Байдена пыталась найти баланс между необходимостью ужесточения санкций и предотвращением мирового роста цен на нефть.

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