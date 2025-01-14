День ангела 14 січня: кого та як вітати з іменинами

14 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 січня

14 січня 2025 року привітайте з іменинами Адама, Андрія, Давида, Івана, Іллю, Йосипа, Макара, Марка, Павла, Сергія, Степана, Ніну.

Адам — давньоєврейське походження, означає "створений з червоної глини". В дитинстві неврівноважений і ранимий. В дорослому віці стає відкритим, простим.

Андрій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "мужній". В дитинстві цілеспрямований і відважний. В дорослому віці стає хорошим оратором, душею будь-якої компанії.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "улюблений". В дитинстві врівноважений і незворушний. В дорослому віці стає великодушним, любить лестощі.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві запальний, але добродушний. В дорослому віці стає відповідальним, працьовитим.

Ілля — давньоєврейське ім'я, перекладається як "мій Бог Яхве". В дитинстві веселий і комунікабельний. В дорослому віці стає імпульсивним, заглибленим у свої переживання.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "нехай Бог винагородить". В дитинстві активний, любить рух. В дорослому віці стає впевненим у собі, енергійним.

Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві тихий, справедливий. В дорослому віці стає щирим, цілеспрямованим, добродушним.

Марк — латинське ім'я, перекладається як "молоток". В дитинстві співчутливий, але гордовитий. В дорослому віці стає мрійливим, маніпулятивним, інколи заздрісним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як "молодший". В дитинстві врівноважений і спокійний. В дорослому вці стає щирим, добрим, комунікабельним.

Сергій — латинське походження, означає "знатний". В дитинстві тихий і добрий. В дорослому віці стає мужнім, справедливим, не терпить зла.

Степан — давньогрецьке ім'я, перекладається як "вінець". В дитинстві простий і ввічливий. В дорослому віці стає глибоким, емоційним, але потайливим.

Ніна — грузинське коріння, тлумачиться як "цариця". В дитинстві горда і самостійна. В дорослому віці стає справжньою перфекціоністкою, любить проводити час наодинці.

День ангела 14 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку небес, бути оточеним добрими людьми та не сумувати в складні моменти. Хай твій ангел-охоронець охороняє тебе від усього злого і дарує лише щасливі миті!

***

З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб цей день був наповнений теплом і благословенням, а твій ангел-охоронець завжди стояв поруч, направляючи тебе на шлях добра. Нехай він дарує тобі радість і спокій, а життя буде яскравим і щасливим!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел, який завжди буде поруч, оберігає тебе від негараздів і дарує тобі сили долати всі труднощі. Бажаю здоров'я, удачі та любові, а також, щоб серце твоє завжди було наповнене миром і радістю.

***

Вітаю з чудовим святом, Днем ангела! Бажаю тобі багато радості, тепла та гармонії в житті. Нехай твій ангел завжди буде на твоєму боці, даруючи підтримку, наснагу і захист у кожному кроці. Хай збуваються всі твої найкращі мрії!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди вказував тобі правильний шлях, а твоє серце билося в ритмі щастя та спокою. Хай у житті буде більше світлих моментів і менше тривог. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці!

Читайте також: