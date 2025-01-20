Україна ризикує стати "В’єтнамом Трампа" – ексрадник Беннон

Колишній головний стратег 47-го президента США Дональда Трампа Стів Беннон припустив, що його ексбос не припинить військову допомогу Україні. Він закликав до "обережності", щоб не бути "втягнутими у війну через альянс американської оборонної промисловості, європейців" тощо.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

"Дональд Трамп ризикує не порвати з Україною і може бути втягнутий глибше у війну Володимира Путіна — так само, як Річард Ніксон був уражений своїми спробами вийти з В'єтнаму... У підсумку він став господарем війни, і вона стала його війною, а не війною Ліндона Джонсона (36-й президент США — ред.)", — каже Беннон.

Він попередив, що Трамп може бути втягнутий у війну через "альянс американської оборонної промисловості, європейців та навіть його власних друзів". Як приклад, він навів Кіта Келлога, якого Трамп обрав спеціальним посланником з питань України та Росії.

Келлог також вважає, що будь-яка угода про припинення трирічної війни повинна містити надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія не вторглася в країну знову.

"Келлог говорив про збереження військової допомоги США, щоб чинити тиск на Москву, щоб вона погодилася на гідну угоду", — каже Беннон.

Незважаючи на свою дружбу з Келлогом, Беннон вважає, що така затримка лише посилить ризик того, що США будуть ще глибше втягнуті у війну, яку, на його думку, неможливо виграти та яка не відповідає національним інтересам Америки. За лаштунками він люто лобіює, щоб Трамп у своїй інавгураційній промові в понеділок, 20 січня, заявив, що швидко покладе край війні.

Ексрадник Трампа закликав до радикальних змін у підході до конфлікту, наголошуючи, що війна в Україні "не відповідає національним інтересам Америки". Він переконаний, що Трамп має швидко укласти угоду з українським президентом Володимиром Зеленським, використовуючи свій авторитет і жорсткий стиль переговорів.

"У місті новий шериф, і ми збираємося укласти угоду, і ми збираємось зробити це швидко", — зазначив Беннон.

Нагадаємо, Дональд Трамп вдруге став президентом США. 20 січня 2025 року офіційно вступає на посаду. Церемонія присяги запланована опівдні за Вашингтоном (19:00 за Києвом). ТСН.ua буде стежити за подією і вести текстовій онлайн-трансляції, де розповідатиме про все довкола інавгурації Дональда Трампа.

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