Украина рискует стать "Вьетнамом Трампа" — экс-советник Беннон

Бывший главный стратег 47-го президента США Дональда Трампа Стив Беннон предположил, что его экс-босс не прекратит военную помощь Украине. Он призвал к "осторожности", чтобы не быть "вовлеченными в войну через альянс американской оборонной промышленности, европейцев" и т.д.

Об этом говорится в материале Politico.

"Дональд Трамп рискует не порвать с Украиной и может быть втянут глубже в войну Владимира Путина — так же, как Ричард Никсон был поражен своими попытками выйти из Вьетнама... В итоге он стал хозяином войны, и она стала его войной, а не войной Линдона Джонсона (36-й президент США — ред.)", — говорит Беннон.

Он предупредил, что Трамп может быть вовлечен в войну из-за "альянса американской оборонной промышленности, европейцев и даже его собственных друзей". В качестве примера он привел Кита Келлога, которого Трамп избрал специальным посланником по вопросам Украины и России.

Келлог также считает, что любое соглашение о прекращении трехлетней войны должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия не вторглась в страну снова.

"Келлог говорил о сохранении военной помощи США, чтобы оказывать давление на Москву, чтобы она согласилась на достойное соглашение", — говорит Беннон.

Несмотря на свою дружбу с Келлогом, Беннон считает, что такая задержка лишь усугубит риск того, что США будут еще глубже втянуты в войну, которую, по его мнению, невозможно выиграть и не отвечающую национальным интересам Америки. За кулисами он яростно лоббирует, чтобы Трамп в своей инаугурационной речи в понедельник, 20 января, заявил, что скоро положит конец войне.

Эксраденец Трампа призвал к радикальным изменениям в подходе к конфликту, отмечая, что война в Украине "не отвечает национальным интересам Америки". Он уверен, что Трамп должен быстро заключить соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским, используя свой авторитет и жесткий стиль переговоров.

"В городе новый шериф, и мы собираемся заключить соглашение, и мы собираемся сделать это быстро", — отметил Беннон.

Напомним, Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. 20 января 2025 года официально вступает в должность. Церемония присяги запланирована в полдень по Вашингтону (19:00 по Киеву). ТСН.ua будет следить за событием и вести текстовую онлайн-трансляцию, где будет рассказывать обо всем вокруг инаугурации Дональда Трампа.

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