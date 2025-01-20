Курс валют на 21 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 21 января. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 3 копейки и составляет 42,15 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,15 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,49 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,21 (+3 коп.)

Ранее говорилось, что Национальный банк 2025-го обеспечит "устойчивость" валютного рынка. Курс доллара "не взлетит в космос".

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