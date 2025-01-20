Инаугурация Трампа: как в США будет происходить передача власти

В США сегодня проходит инаугурация 47 президента. Им стал Дональд Трамп. Как будет происходить передача власти?

Инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января. О традициях приведения к присяге американских президентов – в материале корреспондентки ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Как происходит инаугурация президента в США

План реванша Дональд Трамп вынашивал его последние четыре года. Он отрицал свой проигрыш Джо Байдену на выборах 2020 года, утверждал, что победу у него тогда украли, даже побуждал своих сторонников к штурму Капитолия.

Трамп был 45, а теперь станет 47 американским лидером. Инаугурация с 1937 года происходит именно 20 января. Этот день утвержден в Конституции, а само мероприятие расписано поминутно и опирается на традиции. Утро начинается с молитвы в церкви святого Джона, ее еще называют президентской. Расположена она как раз напротив Белого дома, нужно только пройти через парк Лафайет. С этой стороны уже практически закончили возводить одну из декораций к инаугурационному параду. Начали ее строить в прошлом году еще до выборов.

После молитвы избранный президент Трамп с супругой пойдет на чай в Белый дом к своему предшественнику Джо Байдену. Примечательно, что 4 года назад, когда ситуация была зеркальная – присягал Байден, Трамп был настолько обижен своим проигрышем, что проигнорировал обычай и убрался из Белого дома, так и не передав власть новому президенту. Байден пообещал выполнить все, что положено для мирной передачи власти.

Переезд нового президента

Дальше все поедут на присягу в Капитолий. В настоящее время в Белом доме переходная команда должна вывезти вещи Байденов и заселить Трампов. Поэтому этот день называют организованным хаосом. Или же мoving day – день переезда и к нему готовятся тщательно и заранее. Но первая Леди Мелания Трамп уже сообщила — на этот раз трудностей не возникнет.

"Разница состоит в том, что я знаю, куда переезжаю, знаю комнаты, где мы будем жить. Знаю процесс. Первый раз был сложный, мы не имели достаточно информации, ее скрывала предыдущая администрация. Но на этот раз у меня все есть — есть планирование я могу заезжать, уже собрала вещи, выбрала мебель, которую нужно завезти", — сказала Мелания Трамп.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Как проходит церемония присяги

Сама церемония присяги проходит у Капитолия. Билеты на инаугурацию этого года получили около 250 тысяч человек — их можно было получить бесплатно у своих конгрессменов. Приглашение позволяет стоять поближе к месту присяги. Но национальная аллея будет открыта для всех, здесь церемонию будут показывать на больших экранах.

В центре повышены меры безопасности. Здание Капитолия огородили заборами. Все гости пройдут через специальные проверочные пункты. Столицу в понедельник будут патрулировать 4000 офицеров в форме, еще 900 в штатском. В небо поднимут полицейские дроны, будут введены ограничения на другие полеты. Правоохранители ожидают возле Капитолия не только поклонников, но и оппонентов 47 президента. Но наибольшую угрозу видят все же не от них и не от террористических организаций.

"Наибольшей угрозой для нас, я считаю, остаются люди, которые действуют самостоятельно. Буквально на прошлой неделе, когда мы чествовали президента Картера, было два таких деятеля, которые пришли в Капитолий. Один пытался пронести ножи и мачете. Еще один хотел, по моему мнению, помешать процессии, поджег свою машину", — говорит руководитель столичной полиции США Томас Мангер.

Присягу президент произносит ровно в полдень. Библию по традиции держит супруга. Далее то же ожидает и вице-президента. На этот раз это Джей Ди Вэнс. После этого президентская речь. Поддержки среди звезд шоубизнеса у Трампа – маловато. Известно, что на его инаугурации будет петь кантри исполнительница Кэри Андервуд и диско-группа Village people, что в переводе означает "селяне" — известна еще с конца 80-х, под хит которой Трамп отличился своим победным танцем после объявления результатов голосования.

Что происходит после присяги

После присяги Трамп перейдет в президентскую комнату в Сенате, где по традиции, начатой еще Рональдом Рейганом, подпишет первые документы — номинации в правительство, указы. Следующий пункт программы – так называемый "ланчеон", это обед, организованный объединенным конгрессным комитетом. На нем традиционно подают блюда из родных штатов президента и вице-президента — в нашем случае это Нью-Йорк и Огайо.

Далее начнется парад – все желающие смогут присоединиться, чтобы пройтись по Пенсильвании авеню в Белый дом. Здесь состоится военная часть с осмотром войск.

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