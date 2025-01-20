Путін привітав Трампа зі вступом на посаду

Володимир Путін каже, що бачить заяви Дональда Трампа про бажання відновити прямі контакти з Росією.

Президент Росії Володимир Путін привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США 20 січня.

Про це заявив сам російський диктатор після засідання Ради безпеки країни.

Путін сказав, що Росія бачить заяви Трампа і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Москвою, а також чує заяви нового президента США про необхідність зробити усе, щоби не допустити Третьої світової війни.

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"Безумовно, ми вітаємо такий настрій та вітаємо обраного президента Сполучених Штатів Америки зі вступом на посаду", – сказав очільник Кремля.

Він також узявся запевняти, що Росія ніколи не відмовлялася від діалогу з будь-якою американською адміністрацією.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.

Зауважимо, напередодні у CNN повідомили, що Трамп доручив своїм помічникам організувати телефону розмову з Путіним найближчими днями після складення присяги.

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