Путін привітав Трампа зі вступом на посаду

Володимир Путін каже, що бачить заяви Дональда Трампа про бажання відновити прямі контакти з Росією.
Президент Росії Володимир Путін привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США 20 січня.
Про це заявив сам російський диктатор після засідання Ради безпеки країни.
Путін сказав, що Росія бачить заяви Трампа і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Москвою, а також чує заяви нового президента США про необхідність зробити усе, щоби не допустити Третьої світової війни.
"Безумовно, ми вітаємо такий настрій та вітаємо обраного президента Сполучених Штатів Америки зі вступом на посаду", – сказав очільник Кремля.
Він також узявся запевняти, що Росія ніколи не відмовлялася від діалогу з будь-якою американською адміністрацією.
Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.
Зауважимо, напередодні у CNN повідомили, що Трамп доручив своїм помічникам організувати телефону розмову з Путіним найближчими днями після складення присяги.
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